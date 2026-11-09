Две усадьбы Пушкинского Заповедника завтра закроют на санитарный период

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» напоминает, что с завтрашнего дня, 10 ноября, две из мемориальных усадеб в его составе будут закрыты на санитарный период. В центральной усадьбе заповедника — в «Михайловском» — все запланированные работы при этом проведут в рекордно короткие сроки: до 13 ноября. «Петровское» не будет принимать посетителей дольше — до 17 ноября.

Репродукция: Станислав Антипов. Михайловское. Льнохранилище (2012). Из фондов музея-заповедника

В Пушкинском заповеднике просят учесть: в эти дни санитарно- ремонтные работы будут идти и в усадебных парках.