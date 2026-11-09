Псковский писатель стал лауреатом конкурса «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним!»

По итогам международного литературного конкурса «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним!» 2026 года одним из лауреатов стал известный псковский писатель и краевед, член Союза писателей России и Союза краеведов России Николай Горбачев за очерк истории Псковского поискового объединения «15 лет в поиске». Об этом сообщили на сайте писателей Псковской области.

Фото: сайт писателей Псковской области

Церемония награждения победителей состоится 11 ноября в Москве, в Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени Михаила Фрунзе.

Международный литературный конкурс «Москву мы защитили вместе и нашу память сохраним» 2026 года организован Международным союзом «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» в честь 85-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой, с целью поддержки авторов, освещающих темы Великой Отечественной войны, патриотизма и преемственности поколений.

Результаты Конкурса и перечень наград для лауреатов и дипломантов опубликованы на официальном сайте Международного союза ветеранов независимых государств.

Николай Горбачев — русский офицер, прозаик, публицист, историк-краевед, член Союза писателей России, член Союза краеведов России.

Родился 13 декабря 1946 года в г. Ясногорск Тульской области в семье рабочих. Трудовую деятельность начал в сентябре 1962 года слесарем в цехе № 1 на Тульском патронном заводе имени С. М. Кирова. В июне 1965 года призван в ряды Советской Армии. После окончания службы в 1968 году поступил в вечернюю (сменную) среднюю общеобразовательную школу города Тулы, которую закончил в 1970 году.

В 1972 экстерном закончил Харьковское военно-авиационное училище связи. Службу проходил в гарнизонах Тулы (1972-1975 гг.), Дальнего Востока (1975-1981 гг.), Пскова (1981-1986 гг.) Выполнял интернациональный долг в республике Эфиопия (1986-1988 гг.).

Закончил службу в Пскове — уволен в запас в июне 1993 года. С 1994 по 2009 годы возглавлял военно-патриотическую поисковую общественную организацию «След «Пантеры». С 2002 по 2010 годы являлся редактором журнала «След "Пантеры"».

В 2001 году вышла в свет первая книга «Псковские соколы», рассказывающая о Псковском аэроклубе и его выпускниках, в последующие годы написано и издано 12 книг исторической и краеведческой тематики: «Псковичи, награжденные орденом Александра Невского», «Псковская авиационная группа на фронтах Гражданской войны», «Две судьбы», «128-я Псковская Краснознаменная стрелковая дивизия в боях на Псковщине» и другие.

Неоднократно публиковался в федеральных и региональных газетах и журналах и иных периодических изданиях.

Также Николаю Горбачеву присвоено множество государственных наград: медаль «За боевые заслуги» (1980), медаль Жукова (1996), орден «Дружбы» (1998). Лауреат премии Администрации Псковской области в области литературы за книгу «Псковские Соколы» (2013).

Также награждён памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова» (2004), орденом Александра (2004), Почетными грамотами Губернатора Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы и Псковской городской администрации и другими.