Театр детской песни «Лепота» завоевал Гран-при всероссийского конкурса

Юные артисты театра детской песни «Лепота» из города Великие Луки стали обладателями Гран-при Всероссийского конкурса «Золотое яблочко». Как сообщили представители управления образования города Великие Луки в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», высшую награду коллектив получил за ансамблевое выступление.

Фото: управление образования города Великие Луки / «ВКонтакте»

Кроме того, участники театра завоевали несколько индивидуальных наград. Лауреатами II степени стали Елизавета Иванова, Ксения Маркевич и Александра Баранова. Алёна Дорофеева получила диплом I степени.

Театр детской песни «Лепота» выступает под руководством Ирины Риссамакиной. Подготовка к конкурсу потребовала от юных артистов многих часов репетиций и упорного труда.

Участников поздравили с успешным выступлением, а руководителя коллектива и родителей поблагодарили за подготовку и поддержку детей.