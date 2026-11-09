 
Культура

Театр детской песни «Лепота» завоевал Гран-при всероссийского конкурса

0

Юные артисты театра детской песни «Лепота» из города Великие Луки стали обладателями Гран-при Всероссийского конкурса «Золотое яблочко». Как сообщили представители управления образования города Великие Луки в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», высшую награду коллектив получил за ансамблевое выступление.

Фото: управление образования города Великие Луки / «ВКонтакте»

Кроме того, участники театра завоевали несколько индивидуальных наград. Лауреатами II степени стали Елизавета Иванова, Ксения Маркевич и Александра Баранова. Алёна Дорофеева получила диплом I степени.

Театр детской песни «Лепота» выступает под руководством Ирины Риссамакиной. Подготовка к конкурсу потребовала от юных артистов многих часов репетиций и упорного труда.

Участников поздравили с успешным выступлением, а руководителя коллектива и родителей поблагодарили за подготовку и поддержку детей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026