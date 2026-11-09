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В Пскове реконструируют здание бывшего лесопильного завода

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Сохранить объект культурного наследия «Завод лесопильный Д.В. Зиновьева. Главный производственный корпус» планируют в Пскове. Памятник расположен на улице Красноармейской, 2/7 и находится в аварийном состоянии. Проект его реставрации получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главгосэкспертизе России.


Фото: прокуратура Псковской области

Главный производственный корпус бывшего лесопильного завода Д.В. Зиновьева входит в число исторических зданий Пскова. Когда-то он был частью производственного комплекса торгового дома «Зиновьев и К». Первое упоминание о здании относится к 1874 году.

После 1918 года здесь размещалось Псковское агентство государственного речного пароходства. В здании работали различные цеха, занимавшиеся в том числе восстановлением водного транспорта.

В 2023 году прокуратура установила, что историческое здание находится в аварийном состоянии и нуждается в срочных работах по сохранению. Тогда выяснилось, что собственник не выполнял необходимые противоаварийные и реставрационные работы.

Теперь здание планируют отреставрировать и приспособить для современного использования. Каким будет его новое назначение, пока неизвестно

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