Псковский актёр Сергей Сергеев снялся с Данилой Козловским в историческом сериале «Голицын»

Псковский актёр Сергей Сергеев принял участие в съёмках исторического сериала «Голицын» с Данилой Козловским в главной роли. Проект посвящён жизни князя Льва Голицына и развитию отечественного виноделия. О работе над картиной и сотрудничестве с известным актёром Сергей Сергеев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фотографии предоставил Сергей Сергеев

Действие сериала разворачивается в конце XIX века. По сюжету молодой князь Лев Голицын после конфликта с отцом приезжает в Петербург, увлекается виноделием и решает бросить вызов иностранным виноторговцам и коррумпированным чиновникам, чтобы вывести российское виноделие на мировой уровень.

Главную роль исполняет Данила Козловский. В проекте также задействованы Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и Анастасия Красовская. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Дагестане.

По словам Сергея Сергеева, попасть в проект ему помогла кастинг-директор Полина Быстрицкая. Ранее они уже сотрудничали на съёмках сериалов «Казачок» и «Казачок 2». При этом подробности своей роли и съёмочного процесса актёр пока не раскрывает: это запрещают условия договора.

«Это были потрясающие, очень кинематографичные съёмки. Данила Козловский — прекрасный партнёр, чуткий и требовательный к себе. Работать с ним в кадре — чистый кайф. Идеи, которые он предлагал во время репетиций, оживляли сцену, придавая ей яркий эмоциональный раскрас. Проект "Голицын" получается по-настоящему масштабным и красивым, обязательно дожидайтесь премьеры!» — поделился впечатлениями Сергей Сергеев.

Опыт работы в историческом кино у псковского актёра уже есть. Ранее он сыграл Николая Зубова в проекте «Александр I». Однако, как отметил псковский актёр, новая работа потребовала от него поиска другого характера.

«Мне было важно не повторить самого себя. Мой новый герой существует в схожих исторических масштабах, но его внутренняя драма и мотивы совершенно другие. Николай Зубов научил меня носить мундир и держать удар в кадре, но в "Голицыне" я открываю в себе совершенно новые актёрские грани», — рассказал актёр.

Сергей Сергеев также поделился планами в театре. В этом году он начал сотрудничать с петербургским «Театром Поколений». Режиссёр Руслан Кацагаджиев пригласил его в спектакль «Железновы. Схватить и бежать», в котором актёр исполняет роль Прохора Железнова.

Постановка основана на первом варианте пьесы Максима Горького «Васса Железнова», написанном в 1910 году. В центре сюжета — семья богатых промышленников, внутри которой после угасания главы семейства начинается борьба за наследство. По словам Сергея Сергеева, спектакль рассказывает о распаде семьи на фоне кризиса старого уклада жизни и подмены духовных ценностей материальными.

Особенностью постановки стало музыкальное сопровождение: в спектакле звучат композиции рок-группы «Крематорий» в живом исполнении актёра. Сергей Сергеев признался, что прежде не занимался вокалом, поэтому перед премьерой ему пришлось подготовиться с педагогом по вокалу Еленой Обуховой, руководителем ансамбля «Веретье».

Ближайший показ спектакля «Железновы. Схватить и бежать» состоится 21 ноября в 18:00 в «Театре Поколений» в Санкт-Петербурге на улице Курляндской, 49.

Точная дата выхода премьеры сериала пока не объявлена.