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Новый год и Рождество можно встретить с Псковским музеем

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Отметить Новый год и Рождество предлагают псковичам и гостям города в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Уже совсем скоро ударит первый мороз, выпадет первый снег, а это значит, что самый любимый праздник уже совсем скоро! Псковский музей приглашает школьные классы и организованные группы на увлекательные интерактивные программы в новогодние выходные», - сообщили в музее.

Мастер-классы в Палатах у Сокольей башни: 

Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века» 

Именно в конце XIX столетия появились новогодние и рождественские открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Создать такую «историческую» открытку и подписать её настоящими перьями и чернилами посетители смогут на нашем мастер-классе. 

Мастер-класс «Ласковый огонёк в руках» 

Как сделать время ожидания Нового года еще приятнее, уютнее и теплее? Как вариант – смастерить памятную авторскую новогоднюю композицию для праздничного интерьера или в подарок близкому человеку. Участники «сплетут» венок для свечи, используя разнообразные «зимние цветы».

Мастер-класс «Мастерство манерное» 

Посетители смогут познакомиться с древним способом орнаментации ткани — набойкой. Используя резные деревянные штампы, можно будет изготовить текстильный сувенир в новогодней или традиционной тематике.

Мастер-класс «Новогоднее настроение» 

«Предлагаем сделать своими руками сувенир для домашней ёлочки. Выбирайте, что это будет: теплые варежки, уютный домик, яркий новогодний шар или ёлочка-красавица из фетра или забавный обитатель зимнего леса из дерева. Мастер-класс подходит для всей семьи», - пояснили в музее.

Запись и справки по телефону: +78112331390 (доб. 1).

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