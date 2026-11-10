В Центральной городской библиотеке Пскова прошло первое занятия из цикла «Изучаем семейную историю»

Первое занятие из цикла «Изучаем семейную историю», который проводит генеалог, краевед Елена Клевцова, прошло в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, теперь с интервалом в две недели читатели ЦГБ будут знакомиться с методикой изучения истории своей семьи и своего рода.

Афиша: Централизованная библиотечная система Пскова

На первой встрече Елена Клевцова рассказала, как возникла наука генеалогия, с какими другими науками она пересекается, каковы ее законы, зачем в 1955 году был составлен «Государев родословец», как церковь повлияла на то, что людям приходилось изучать свою родословную и почему генеалогией занимаются не обязательно профессионалы.

Собравшиеся в библиотеке также узнали, почему в первые годы советской власти генеалогия стала «опальной наукой», какой урон ей нанесли войны, и как эта дисциплина сохранилась благодаря изучению советскими учеными родословной классиков российской культуры.

Кроме того, краевед объяснила, какие мифы сопутствуют генеалогии и почему искусственный интеллект не всесилен в поиске информации о ваших предках, а работа в архивах требует много времени и сил. И сколько интересного о своих предках можно почерпнуть из документов прошлого века об имущественных спорах, а также из судебных материалов.

Елена Клевцова также подчеркнула, что начинать надо не с запросов в государственные архивы, а с изучения сохранившихся в семье материалов: документов, фотоальбомов, записочек, даже поздравительных открыток.

А важнее всего, по словам генеалога, успеть опросить всех своих пожилых родственников, которые еще помнят ваших общих предков и могут объяснить, кто именно запечатлен на старых фотографиях.

Елена Клевцова также объяснила, почему надо записывать их рассказы на диктофон и как лучше вести такие беседы со стариками, чтобы они могли заново прожить какие-то важные события и вспомнить интересные детали.

Собравшиеся узнали, что сканирование документов иногда позволяет выявить на них трудночитаемые надписи, что важно систематизировать собранные материалы (иначе ваш домашний архив может превратиться в хаос) и что хранить их надо таким образом, чтобы на них не попадал свет и они не подверглись порче из-за сырости.

Елена Клевцова также посоветовала собравшимся вести дневники и писать мемуары, которые могут стать бесценным источником информации для потомков. Ведь архивные документы не сохраняют интересных бытовых деталей и не могут рассказать о характере и привычках людей.

Собравшиеся интересовались, где искать информацию, которую предки намеренно скрывали, например, о репрессированных, что делать, если на деревенском кладбище остались только кресты и нет никаких надписей, как быть, если предка звали Иванов Иван Иванович, а людей с такими данными и того же года рождения слишком много, и как лучше оформлять найденные материалы, чтобы это было и понятно, и красиво.

А библиотекари спросили, что саму Елену Клевцову побудило заняться генеалогией. В ответ она рассказала, что в 15 лет выступила с докладом по роману «Два капитана» на краеведческих чтениях и ее поцеловал в щеку сам «великий псковский краевед» Натан Левин, и как примерно в том же возрасте ей стало очень интересно узнать историю своей семьи, после чего она замучила бабушку вопросами.

В августе этого года в библиотеке на улице Конной в Пскове состоялась презентация двухтомника «Исторические кладбища Пскова» Елены Клевцовой и Вячеслава Косырева, во время которой выяснилось, что даже при очень небольшом количестве исходной информации можно восстановить историю жизни давно ушедших людей. После чего по запросу читателей сотрудники ЦГБ и решили пригласить Елену Клевцову вести занятия для тех, кто желает изучать историю своего рода.