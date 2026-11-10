От старых фотографий до криминалистики: выставка об истории милиции открылась в Пскове

Выставка об истории милиции открылась 9 ноября в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова. Посетители могут увидеть архивные фотографии, документы, книги и другие экспонаты, связанные с работой правоохранительных органов в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото здесь и далее: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Открытие выставки связано с Днём сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. В экспозицию вошли материалы из фондов библиотеки и Музея УМВД России по городу Пскову. Гости могут познакомиться с историей псковской милиции, узнать больше о работе криминалистов и посмотреть подборку детективной литературы.

Во время мероприятия посетителям предложили попробовать себя в роли криминалистов. Каждый желающий мог сделать необычную книжную закладку со своими отпечатками пальцев. Специалисты также рассказали о том, как исследуют следы.

Ещё одной частью программы стало создание фоторобота. Как составляют портрет человека по описанию, показал ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке Юрий Яшин.

На открытии выступили заместитель начальника регионального УМВД Сергей Ащеулов и председатель Общественного совета при УМВД Джемал Малышев. Среди гостей были ветераны органов внутренних дел, будущие полицейские и студенты Псковского кооперативного техникума.

Посетить выставку можно до 7 декабря на первом этаже Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова.