 
Культура

В Красногородске ремонтируют Дом культуры

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В Красногородске в 2026 году начался ремонт Дома культуры. Работы рассчитаны на два года. В здании обновят крышу, фасад, окна, двери и внутренние помещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.


Фото: Официальный канал Псковской области / Мах

Сейчас строители заканчивают ремонт крыши. До конца этого года планируют привести в порядок фасад здания, установить новые окна и двери.

В 2027 году специалисты приступят к внутренней отделке помещений, обновят инженерные системы и установят видеонаблюдение. Также в учреждении создадут условия для маломобильных посетителей.

Ремонт проходит в рамках национального проекта «Семья».

Как сообщают в правительстве, жители могут задать вопросы о ходе ремонта или оставить отзыв с помощью QR-кода, размещённого на объекте.

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