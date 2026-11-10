«История, архивы и общество»: международная научно-практическая конференция стартовала в ПсковГУ

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XXI Псковскоие архивные чтения) торжественно открылась в Псковском государственном университете сегодня, 10 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На торжественном открытии выступила заместитель министра юстиции Псковской области Олеся Петрова. «Псковская земля по праву считается одним из духовных и исторических центров нашей страны. В этот раз наша встреча проходит в год, когда мы отмечаем 250-летие образования Псковской губернии с центром в городе Пскове. Ровно 20 лет назад, в 2006 году, состоялась первая конференция, которая была посвящена 230-летию этого знаменательного события».

По ее словам, сегодня, пройдя большой путь, псковские чтения стали значимой международной конференцией, авторитетной площадкой, объединяющей исследователей из разных уголков России и зарубежья.

«Приоритетные темы вашей конференции актуальны и крайне важны. Глубокое и объективное изучение истории своего края, истории Великой Отечественной войны, которая изменила жизнь каждого человека, каждой семьи, позволяет воспитывать уважение к прошлому и чувство гордости за свою страну и за подвиги наших отцов. Ваша работа по изучению и ведению научных оборотов новых документов и разработке на их основе новых методик преподавания имеет огромное значение, она противостоит попыткам фальсификации истории», — резюмировала Олеся Петрова.

В этом году конференция объединила ученых из республики Беларусь, республики Таджикистан, Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Новгородской и Ростовской областей, а также республики Карелия.

Также в рамках открытия прозвучал приветственный адрес от председателя управления Российского исторического общества Руслана Гагкуева. Письмо озвучила секретарь Совета регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова.

«За годы своего существования Псковские архивные чтения стали доброй традицией, неотъемлемой частью научной жизни региона и всего Северо-Запада России. Объединяя историков, архивистов и музейных работников, этот форум способствует изучению богатейшего прошлого Псковской земли, введению в научный оборот новых источников и улучшению профессиональных связей. Нынешняя конференция ознаменована двумя значимыми событиями: неоднократно уже упоминалось 250-летие познавания в Псковской губернии, и, конечно, в этом году была очень важная дата для истории нашей страны — 80-летие начала Великой Отечественной войны. Именно архивные документы позволяют нам все полнее восстанавливать события военных лет, открывать неизвестные страницы истории, сохранять память о мужестве защитников и о судьбах мирных жителей, столкнувшихся с ужасами нацистскими оккупациями. Убежден, что конференция послужит дальнейшему развитию исторической науки и архивного дела», — написал Руслан Гагкуев.

Также в своем письме председатель управления Российского исторического общества поблагодарил Государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет и региональное отделение Российского исторического общества за многолетнюю плодотворную работу и организацию конференции.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих также поприветствовал гостей конференции и подчеркнул значимость мероприятия в сохранении исторического наследия Псковской области: «Псковская земля — это настоящая сокровищница российской истории. Здесь, на этой древней земле, сохранилось множество уникальных свидетельств предыдущих эпох. Архивы, хранящие летописи, документы и артефакты открывают перед исследователями поистине безграничные возможности для новых открытий и глубокого осмысления исторических процессов. Именно архивы являются тем фундаментом, на котором строятся наши знания о прошлом, позволяя нам прикоснуться к голосам предков и понятиям мира. Я убежден, что форум внесет значимый вклад в развитие исторической науки и послужит укреплению связей между учеными из разных регионов. А главное — поможет сохранить и приумножить нашу общую историческую память, передав ее будущему поколению.Желаю всем вам благотворной работы, вдохновляющих дискуссий, рождения новых идей и успешного воплощения всех ваших исследовательских замыслов. Успехов и творческого подъема!»



Временно исполняющий обязанность ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев подчеркнул востребованность проведения подобных мероприятий для сохранения отечественной истории: «В 21 раз в университете проходит конференция, которая за эти годы стала экспертной площадкой, где историки, архивисты, краеведы обсуждают актуальные вопросы истории и архивного дела. Несомненно, что на современном этапе развития российского государства и общества отечественной истории должно уделяться особое внимание. В то время как на Западе пытаются пересмотреть роль и значение нашей страны в мировой истории, научные мероприятия подобного уровня способствуют борьбе с верификацией истории». Сергей Николаев отметил, что конференция стала своеобразной завершающей точкой мероприятий Года единства народов России. По его словам, конференция подводит итог масштабной работе, посвященной сплочению народов страны. Говоря об исторической основе единства, сергей Николаев упомянул Великую Отечественную войну как одно из событий, определивших сплоченность народов страны в борьбе за право жить на своей земле. Временно исполняющий обязанности ректора напомнил, что в 2026 году исполнилось 85 лет со дня начала войны, и подчеркнул, что это была самая кровопролитная война в истории, за время которой потери гражданского населения СССР превысили 26 миллионов человек.

Кроме того, Сергей Николаев сообщил, что на пленарном заседании конференции в рамках трех тематических площадок особое внимание будет уделено обсуждению событий Великой Отечественной войны.

Организатором конференции стали Государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет, региональное отделение Российского исторического общества.