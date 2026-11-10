«Сон Татьяны» как картина на злобу дня и чаепитие не по-китайски: к печати готов новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Новый, уже 115-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», сегодня, 11 ноября, подписан в печать и в свет. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике, который готовит и выпускает эту серию с 1996 года.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция работы Николая Павлова «Пушкин в Михайловском» (1937) из фондов музея-заповедника

В музее пояснили, что в новый сборник включены статьи и заметки, подготовленные по итогам Михайловских Пушкинских чтений «…В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений…». Напомним, что эта конференция проходила в музее в августе нынешнего года.

«На протяжении последних трех лет традиционные августовские чтения были приурочены не только к годовщинам приезда Пушкина в северную ссылку, но и, что более актуально, к 200-летию со времени пребывания поэта “ссылочным невольником“ в Михайловском. Годы изгнания стали для Пушкина на удивление плодотворными: более сотни написанных произведений, сотни писем — родственникам, друзьям, виднейшим русским писателям, критикам, журналистам…» — отмечает в предисловии к сборнику учёный секретарь музея-заповедника Эдуард Узенёв.

Авторы новой «Пушкинианы» — исследователи-филологи, преподаватели и научные сотрудники музеев из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Великого Новгорода, Челябинска, Пскова, и Пушкинских Гор, а также двое граждан Китая, являющихся аспирантами Госинститута русского языка имени Александра Пушкина (Москва). В своих изысканиях они обращаются к самым разным темам — от анализа записки Александра Пушкина «О народном воспитании» (публикации Михаила Гладилина, научного сотрудника музея «Вяземы — Захарово» в Московской области, и Нины Цветковой, доцента ПсковГУ) до бильярда в жизни и творчестве поэта (Глеб Ильин, аспирант ИРЯ имени Пушкина) и мотива чаепития в романе «Евгений Онегин» (Эльмира Афанасьева, Ян Чжэн, ИРЯ, Москва). А кандидат филологических наук, хранитель «Пушкинской деревни», Вячеслав Козмин рассказывает читателям и вовсе о «материях тончайших»: о том, как в чудном сне Татьяны переплелись смутный, весь из сплошных намёков разговор Пушкина с Пущиным о тайных обществах в России и совместное их чтение рукописи комедии Грибоедова, а ещё Житие Святого Антония, повествующее об искушениях, бесах и демонах, и сказка Арины Родионовны, о том, как некий жених пропадает на три года и его невеста должна «три ночи ночевать в лесу в пустой хижинке, дабы достать его».

Анастасия Мордашёва. Сон Татьяны (2019). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«На наш взгляд, “сон Татьяны“ был искусственно “склеен“ пушкинской фантазией из разнородных и разнообразных персонажей», — пишет Вячеслав Козмин. И предполагает: «Причины подобной эклектичности следует искать в особом замысле поэта: не испугать читателя, а предложить ему панорамную картину на злобу дня — “Сон“ создавался почти сразу после восстания на Сенатской площади».

В музее-заповеднике также уточнили, что объём 115-го выпуска «Михайловской пушкинианы» — 17,5 печатного листа, или 280 страниц. В ближайшее время книга будет отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров.