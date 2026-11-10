Вечер поэзии Геннадия Кононова пройдёт в Пскове 20 ноября

В Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва в Пскове 20 ноября состоится вечер поэзии Геннадия Кононова «Мы люди из дождя...». Гости услышат стихи и песни, посвящённые творчеству псковского поэта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.



Фото: Библиотека имени И.И. Василёва

Вечер поэзии посвятят творчеству Геннадия Кононова. Главной темой встречи станет образ дождя, который встречается в стихотворениях поэта. Участники попробуют разобраться, что скрывается за строками «Мы так неприхотливы, мы люди из дождя!» - особенности северо-западной природы, настроение лирического героя или размышления о целом поколении.

Встречу проведёт друг Геннадия Кононова, филолог и музыкант Вадим Андреев. Стихи и песни прозвучат в исполнении студентов Псковского государственного университета и группы «Отцы и дети».

Начало мероприятия запланировано на 18:15. Вход на мероприятие свободный, однако количество мест ограничено. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону +7 (8112) 33-11-23.