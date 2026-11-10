В Псковском музее появился новый маршрут путешествия по Картинной галерее

Псковский музей приглашает родителей с детьми в «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких. Скульптура». Программа пройдёт в воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники смогут полюбуемся скульптурами в собрании музея, а также узнать секреты их создания. Гостей ждёт увлекательная беседа и творческое задание.

«Будем смотреть, общаться, придумывать и рисовать! А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк», - отметили в музее.

Для участия необходима предварительная запись по телефонам +78112292260, +78112292259, +79113580816.