Полотно Льва Бакста из Псковского музея-заповедника представили на выставке в Третьяковской галерее

Полотно Льва Бакста «Оливковая роща в горах» из собрания Псковского музея-заповедника представили на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Экспозиция приурочена к 160-летию со дня рождения художника и продлится до 18 апреля 2027 года. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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Выставка «Лев Бакст» объединила работы из более чем десяти российских собраний. Посетители могут увидеть живопись, графику, эскизы декораций и костюмов, а также архивные документы. Проект рассказывает о творческом пути мастера, который соединил интерес к древним цивилизациям с новаторскими решениями и изменил представления о театральной сценографии.

Псковский экспонат - написанное маслом панорамное полотно, переданное в музей из Русского музея в 1930 году. Оливковые рощи были излюбленной темой Бакста: во время путешествий он делал множество набросков и пометок, отмечают сотрудники музея.

«Панорамный пейзаж оливковой рощи на картине из собрания музея будто увиденный художником сверху. Произведение пленяет изысканным колоритом, построенным на сложных цветовых отношениях, объединенных мягким серебристым тоном. Жемчужно-перламутровые серо-голубые деревья словно подернуты дымкой разряженного воздуха. Реальный в основе своей пейзаж, переработанный в соответствии с принципами стиля модерн, приобретает здесь новое качество и воспринимается изысканным декоративным узором», - рассказала начальник художественного отдела Псковского музея-заповедника Мария Проценко.