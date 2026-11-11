Псковский театр драмы собрал два аншлага на гастролях в Петербурге

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина представил два спектакля на большой сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Веры Комиссаржевской. Гастроли прошли 9 и 10 ноября с аншлагами и продолжительными аплодисментами, сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский драматический театр

Петербургские зрители увидели «Маленькие трагедии» режиссёра Гульназ Балпеисовой и «Битву жизни» Андрея Гончарова. Обе постановки впервые представили в Санкт-Петербурге. Ранее их показывали на гастролях в Москве.

«Маленькие трагедии» - спектакль по мотивам произведений Александра Пушкина. В постановке переплетаются фрагменты десятков текстов поэта, в том числе «Евгения Онегина» и «Сцен из рыцарских времён». В центре сюжета - творческий путь молодого Пушкина и его жизненный выбор.

Премьера спектакля состоялась в 2024 году. В 2025-м постановку представили на Международном фестивале театральных искусств имени Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде.

Вторая постановка, «Битва жизни», создана по мотивам одноимённой повести Чарльза Диккенса. Режиссёр Андрей Гончаров переосмыслил историю, затронув темы человеческих ценностей, эгоизма и стремления к материальному благополучию. Премьера состоялась в 2025 году.

Увидеть «Маленькие трагедии» на сцене Псковского театра драмы можно будет 13 ноября, 20 и 29 декабря, а также 30 января. Следующий показ «Битвы жизни» запланирован на 22 января.