Представитель УМВД России по Псковской области вошел в состав жюри конкурса «Мисс УИС – 2026»

Начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Антон Морозов вошёл в состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС - 2026». Он оценил выступления сотрудниц уголовно-исполнительной системы и вручил награды победительницам в двух номинациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Фотографии: УМВД России по Псковской области

Заключительный этап прошёл в Доме молодёжи. Конкурсантки рассказали о своей службе, представили творческие номера, познакомили зрителей с культурой родных мест и продемонстрировали вечерние наряды.

Одним из членов жюри стал начальник пресс-службы регионального УМВД, капитан внутренней службы Антон Морозов. Ему доверили вручить награды победительницам двух номинаций.

Титул «Мисс Вдохновение» получила Надежда Дмитриева, а обладательницей звания «Мисс Обаяние» стала Анастасия Халина. А главную награду конкурса «Мисс УИС - 2026» завоевала начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-1 Дарья Кузнецова.

Организатором регионального этапа выступило УФСИН России по Псковской области.

Напомним, финал конкурса «Мисс УИС - 2026» прошел в Пскове вчера. За почётное звание боролись девять сотрудниц УФСИН России по Псковской области. На протяжении двух дней участницы демонстрировали профессиональную и физическую подготовку, а также творческие способности.