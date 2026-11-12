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Органистка Светлана Фурник исполнит в Пскове композиции Баха, Рахманинова и Таривердиева

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Концерт органной музыки «Откровения органа» с участием петербургской исполнительницы Светланы Фурник пройдет в воскресенье, 15 ноября, в 17:00. Мероприятие состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви на улице Плехановский Посад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта. 

Фото настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок 

В программе прозвучат произведения композиторов XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Феликса Мендельсона, Антона Рубинштейна, Сергея Рахманинова и Микаэла Таривердиева. Светлана Фурник - лауреат международных конкурсов, магистр Российской академии музыки и преподаватель училища имени Н.А. Римского-Корсакова.

Посещение концерта рекомендовано для зрителей старше десяти лет. Вход осуществляется по пригласительным билетам за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм откроется за 45 минут до начала. Концерт продлится один час без антракта и начнется с художественного слова.

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