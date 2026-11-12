Выставка личных фотографий семьи Римского-Корсакова открылась в Вечаше

Выставка «Хрупкое прошлое» начала работу в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в деревне Вечаши Псковской области. Проект представляет архивные снимки из жизни композитора, сделанные его сыновьями Андреем и Владимиром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Фотографии сделаны в квартире музыканта на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге и во дворе дома. В отличие от парадных портретов, эти кадры носят документальный характер и показывают быт семьи. На снимках запечатлены коллеги и ученики композитора, его дети и внуки, прислуга, домашний врач и даже любимый пойнтер по кличке Рекс.

Выставка является результатом сотрудничества Псковского музея-заповедника и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Посмотреть экспозицию можно до 31 марта 2027 года.