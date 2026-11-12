«Двойные» карты, связанные с географическими интересами Пушкина, впервые показывают в «Михайловском»

На выставке «Первая встреча» в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» впервые экспонируют уникальный сравнительный атлас древней и новой географии Аарона Эрроусмита-младшего, созданный специально для Итонского колледжа. Корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили об этом в службе информации Пушкинского заповедника со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Дарью Плотникову.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

«Первое издание атласа вышло в 1828 году, а второе, с использованием тех же гравировальных досок, — в 1841 году. Атлас примечателен тем, что позволяет сравнить античные и современные — для пушкинского времени — представления о мире. Отдельные карты этого издания в продаже встречаются, но приобрести полный экземпляр — редкая удача», — рассказала Дарья Плотникова.

На выставке представлены шесть парных карт тех мест, которые наиболее интересовали Пушкина. Это и общие карты Европы, Азии и Африки, и более детальные — Северной Италии с Адриатическим морем и Корсикой; европейской северной Турции с частью Венгрии — от Дуная до Эгейского моря — и Далмации; а ещё Кавказа, точнее — региона между Понтом Эвксинским (Чёрным морем), Кавказскими горами, Каспийским морем и рекой Евфрат.

Напомним, что «Первая встреча» — одна из главных выставок в годовом выставочном календаре Пушкинского Заповедника. На ней широкому зрителю представляют всё самое интересное из поступившего в музейные фонды в прошлом году.