 
Культура

«Двойные» карты, связанные с географическими интересами Пушкина, впервые показывают в «Михайловском»

0

На выставке «Первая встреча» в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» впервые экспонируют уникальный сравнительный атлас древней и новой географии Аарона Эрроусмита-младшего, созданный специально для Итонского колледжа. Корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили об этом в службе информации Пушкинского заповедника со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Дарью Плотникову.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

«Первое издание атласа вышло в 1828 году, а второе, с использованием тех же гравировальных досок, — в 1841 году. Атлас примечателен тем, что позволяет сравнить античные и современные — для пушкинского времени — представления о мире. Отдельные карты этого издания в продаже встречаются, но приобрести полный экземпляр — редкая удача», — рассказала Дарья Плотникова.

На выставке представлены шесть парных карт тех мест, которые наиболее интересовали Пушкина. Это и общие карты Европы, Азии и Африки, и более детальные — Северной Италии с Адриатическим морем и Корсикой; европейской северной Турции с частью Венгрии — от Дуная до Эгейского моря — и Далмации; а ещё Кавказа, точнее — региона между Понтом Эвксинским (Чёрным морем), Кавказскими горами, Каспийским морем и рекой Евфрат.

Напомним, что «Первая встреча» — одна из главных выставок в годовом выставочном календаре Пушкинского Заповедника. На ней широкому зрителю представляют всё самое интересное из поступившего в музейные фонды в прошлом году. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026