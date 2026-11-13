Кормушку для птиц повесили читатели псковской библиотеки «Радуга» в Синичкин день

В псковской Детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках эколого-просветительского проекта «Волшебный край: экология Псковской области» прошла интерактивная программа для учеников Естественно-математического лицея № 20 «Ноябрьский патруль: спасаем зимующих птиц», приуроченная к Синичкиному дню (12 ноября), сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Библиотека «Радуга»

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам, какие птицы проводят зиму в городе и чем эти не только интересны, но и полезны.

Дети посмотрели презентацию под названием «Пернатые друзья», послушали отрывки из книги Виталия Бианки «Синичкин календарь», посмотрели видео «Такие разные синицы» и познакомились с книжной выставкой «Синицы и не только они».

В рамках акции «Птичья карта микрорайона Запсковье» четвероклассники ЕМЛ также узнали, в каких местах можно и нужно разместить кормушки в парках, скверах, во дворах жилых домов, на территории школ и детских садов.

Библиотекари, кроме того, провели для детей мастер-класс «Кормушка своими руками», а также повесили вместе с ними кормушку возле библиотеки, насыпали в неё корм для птиц и запустили фото-челлендж «Наша забота».