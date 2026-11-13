Проводы осени и встреча зимы: Вечёрка, посвященная празднику Кузьмы и Демьяна, прошла в Пскове

Вечёрка, посвященная празднику Кузьмы и Демьяна, прошла в Псковском областном центре народного творчества в исполнении Народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вечёрку провел ансамбль «Уграда», который является базовым коллективом Псковского областного центра народного творчества. Участники коллектива занимаются восстановлением, сохранением в живом бытовании фольклорных песен, танцев, сказок, наигрышей на народных музыкальных инструментах и обрядов, записанных в фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области.

Кузьминки осенние — праздник в народном календаре славян, который проходил 14 ноября (1 ноября по старому стилю). По представлению восточных славян в этот день провожали осень и встречали зиму.

Название праздника происходит от имен христианских святых — Космы и Дамиана Асийских, известных как Кузьма и Демьян, которые жили во второй половине III-начале IV веков. По преданию они обладали чудотворной способностью исцелять больных. Также святых почитали как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников — главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия.

В России день Космы и Дамиана считался девичьим праздником и широко отмечался. Девушки собирались в свободной избе, накрывали на стол и приглашали холостых парней. Обязательным блюдом вечёрки была куриная лапша, другие блюда из курятины и каша.

«Надо сказать, что сегодня почти канун праздника, который называется Кузьминки. Это очень важный праздник для хранителей нашей культуры, для крестьян, потому что в крестьянской среде праздник Кузьмы и Демьяна всегда отмечался встречей мастеров и ремесленников. И сегодняшний день мы тоже хотим посвятить традициям нашего народа: ремеслу и рукоделию, потому что за этот год у нас и девушки, и наши барышни, и родители, и наши мамочки, и вообще все, кто к нам ходил, кто хотел привлечь наше внимание, приготовили много новых интересных рукоделий, изделий. Даже больше того скажу, нашли рукоделие своих бабушек и прабабушек, принесли сюда и нам расскажут про это», — сказала художественный руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина.

На вечёрке участницы ансамбля показали сумку с вышивкой рисунка, взятого из мезинской росписи, мужские рубаху и порты, сшитые из псковского льна, а также старинный подзор.

«А вот это старинный подзор. Он закрывал пространство между кроватью и полом, так как шкафов особо не было в деревнях, поэтому часто вещи хранили под кроватями. Это подзор моей прабабушки Михайловой Клавдии Михайловны. Она его делала до замужества, и он стал частью приданого моей прабабушки. И также на нем вышиты инициалы имени и отчества», — рассказала участница ансамбля Анастасия Баринова.

Также в рамках вечера участники ансамбля исполняли песни, частушки и древние сказки. Кроме того, гости вечёрки могли поучаствовать в игре «Нос» и потанцевать. Завершился вечер угощениями.