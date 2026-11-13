«Персональный плейлист» Николая Рассадина услышат радиослушатели «ПЛН FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» очередной выпуск программы «Персональный плейлист». Это проект, в котором гости студии делятся с радиослушателями своими любимыми песнями и рассказывают, какая музыка им созвучна.

Сегодняшний гость студии – псковский поэт и бард Николай Рассадин. Более 7 лет «поэт и правдоруб» нашей радиостанции ведет музыкальный блог, исполняя на частоте 102.6 FM собственные песни на злобу дня, а сегодня поделится «не своими» песнями, которые нравятся ему.

В чем разница между авторской и бардовской песней? Песни на какие темы Николай Рассадин принципиально не слушает? Согласен ли он с тем, что сейчас не пишут хороших песен и что отношение друг другу в композициях о любви сильно поменялось?