Паутинку-Пушкина можно увидеть на выставке в «Михайловском»

На выставке «Первая встреча» в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» можно увидеть уникальный, созданный в единственном экземпляре образец современного декоративно-прикладного искусства — пуховый платок с портретом поэта.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот платок, выполненный в технике оренбургской пуховой паутинки, — работа потомственной вязальщицы Лейли Губайдуллиной. В «Михайловском» также добавили, что в «творческом сундуке» оренбурженки Лейли Вахитовны много вывязанных пушкинских сюжетов — например, иллюстрации к «Сказке о царе Салтане…» и к «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях». Искусствоведы часто называют её работы пуховыми картинами.

Платок «А.С. Пушкин», представленный сейчас на выставке «Первая встреча», Лейля Губайдуллина создала в 2022 году из козьего пуха с добавлением шёлка. В «Михайловское» его безвозмездно передал директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.

Напомним, что «Первая встреча» — одна из главных выставок в годовом выставочном календаре Пушкинского заповедника. На ней широкому зрителю представляют всё самое интересное из поступившего в музейные фонды в прошлом году.