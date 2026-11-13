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Финалистки «Мисс и Миссис Псков 2026» покажут свои таланты в ТРК «Акваполис»

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Шоу талантов с участием финалисток главного конкурса красоты региона пройдет 15 ноября в 17:00 на сцене Торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Девушки и женщины продемонстрируют творческие номера и поборются за место в тройке лидеров, которые выступят на большом финале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюссерском центре «Королёв Продакшн».

Фото: Фёдоров Егоров

Зрители смогут увидеть выступления участниц в категориях «Мисс» и «Миссис». Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

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