«В кругу семьи и танца»: коллектив «Псковские кружева» празднует свое 15-летие

Праздничный концерт «В кругу семьи и танца», посвященный 15-летию Народного самодеятельного хореографического коллектива «Псковские кружева», состоялся в Псковском «Доме офицеров» сегодня, 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Псковские кружева» — ансамбль, в состав которого входят родители воспитанников «Театра танца «Русские узоры»». Руководителем и основателем коллектива является Заслуженный деятель искусств Псковской области, Почетный работник образования Российской Федерации Ирина Казимир.
В рамках концерта с поздравлениями выступили начальник управления культурой администрации города Пскова Дарья Алейникова, депутат Псковской городской думы Анна Дмитриева, директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и исполняющая обязанности директора Дома Офицеров Инна Зуб.
Анна Дмитриева поздравила коллектив не только от своего лица, но и от имени депутатского корпуса председателя Псковской городской думы Александра Гончаренко. В своей речи она передала «самые добрые, самые теплые приветствия, поздравления» Ирине Казимир, а также участникам коллектива и хореографам.
Наталья Белова в своей речи отметила, что коллектив вышел на очень высокую и достойную планку. По ее словам, Год единства народов России для коллектива выдался очень активным, для руководителя ансамбля в частности: они объездили почти весь Северо-Запад, показали себя на высочайшем уровне. И сегодня коллектив знает и Москва, и Санкт-Петербург, и другие города Северо-Запада.
За время работы ансамбля было создано более тридцати постановок, которые включают в себя хороводы, танцы народов мира и задорные игровые номера.
В рамках концерта также выступили Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» и Образцовая студия при «Заслуженном коллективе народного творчества "Театр танца "Русские узоры"».