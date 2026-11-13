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«В кругу семьи и танца»: коллектив «Псковские кружева» празднует свое 15-летие

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Праздничный концерт «В кругу семьи и танца», посвященный 15-летию Народного самодеятельного хореографического коллектива «Псковские кружева», состоялся в Псковском «Доме офицеров» сегодня, 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковские кружева» — ансамбль, в состав которого входят родители воспитанников «Театра танца «Русские узоры»». Руководителем и основателем коллектива является Заслуженный деятель искусств Псковской области, Почетный работник образования Российской Федерации Ирина Казимир.

В рамках концерта с поздравлениями выступили начальник управления культурой администрации города Пскова Дарья Алейникова, депутат Псковской городской думы Анна Дмитриева, директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и исполняющая обязанности директора Дома Офицеров Инна Зуб.

«Сегодня уникальное событие. Мы видим таких юных и одновременно таких зрелых, прекрасных, талантливых танцоров. Я хочу поздравить от души всех вас с таким юбилеем. Это очень красивая дата. Всегда красивая дата та, в которой есть пятерочка, потому что вы все делаете на пять. И всегда с нетерпением мы ждем ваших новых номеров. Я вас поздравляю с души. Почетную грамоту от управления культуры я хочу подарить нашей любимой Ирине Владимировне», — сказала Дарья Алейникова.

Анна Дмитриева поздравила коллектив не только от своего лица, но и от имени депутатского корпуса председателя Псковской городской думы Александра Гончаренко. В своей речи она передала «самые добрые, самые теплые приветствия, поздравления» Ирине Казимир, а также участникам коллектива и хореографам.

«Именно хореографам, не просто танцорам, потому что хореография — это огромный труд. Я вам желаю одного — новых творческих побед», — заключила свое выступление Анна Дмитриева.

Наталья Белова в своей речи отметила, что коллектив вышел на очень высокую и достойную планку. По ее словам, Год единства народов России для коллектива выдался очень активным, для руководителя ансамбля в частности: они объездили почти весь Северо-Запад, показали себя на высочайшем уровне. И сегодня коллектив знает и Москва, и Санкт-Петербург, и другие города Северо-Запада.

«Это большая гордость для всех нас. Я хочу всей души пожелать вам не останавливаться на достигнутом, а идти вперед, творить, трудиться, потому что вы азартные, вы творческие, вы ответственные и, самое главное, всегда откликающиеся, как Ирина Казимир, на любую идею. И я с огромной радостью хочу вручить благодарность от Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Поленова и лично от его директора, члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям, члена Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии России в области литературы и искусства, профессора Тамары Пуртовой с такой замечательной формулировкой "За вклад в сохранение, развитие и популяризацию любительского хореографического искусства и в связи с 15-летием ансамбля "Псковские приживания"», — заключила Наталья Белова.

За время работы ансамбля было создано более тридцати постановок, которые включают в себя хороводы, танцы народов мира и задорные игровые номера.

 

В рамках концерта также выступили Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» и Образцовая студия при «Заслуженном коллективе народного творчества "Театр танца "Русские узоры"».

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