Звёзды анимации, музыки, театра и кино оценят фильмы фестиваля «Пушкин. Михайловское»

Конкурсные работы на V фестивале анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» будут оценивать видные деятели отечественного искусства, сообщает Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в состав «мульт-ареопага» вошла актриса, сценарист и режиссёр Анна Янковская. Театралы хорошо знают её по работам в «Сатириконе», «Ленкоме», театре «На Страстном» и других сценах в спектаклях Марка Захарова, Камы Гинкаса, Эймунтаса Някрошюса и других выдающихся мастеров.

Ещё один член жюри — композитор Ольга Петрова, сочинившая для детей, например, оперу «Слон Хортон ждёт птенца» и балет «Гадкий утёнок», а для взрослых — музыку к «Петербургским тайнам» и фильму «Татарская княжна».

Оценивать конкурсные фильмы будет и художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская. Она — автор «Легенды о Сальери» и «Метели», анимационных лент по произведениям Пушкина; не менее интересны и другие её работы по литературным произведениям разных эпох — от народных сказок до сочинений Саши Чёрного и Людмилы Петрушевской.

Четвёртый участник судейской команды — режиссёр, сценарист и художник-постановщик анимационного кино Алексей Дёмин. Критики называют его одним из самых нежных лириков в современной мультипликации.

«Все его последние фильмы нарисованы лёгкой акварелью и оттого в них особенно чувствуется рукотворность (это редкость в нынешних мультфильмах, чаще всего нарисованных на компьютере), а картинка получается вибрирующая и дышащая», — так, в частности, пишет Дина Годер, российский журналист, театральный и анимационный критик, программный директор Большого фестиваля мультфильмов.

Председателем жюри станет режиссёр-мультипликатор и художник Дмитрий Геллер.

V фестиваль анимации и литературы пройдёт в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с 4 по 8 декабря. Его торжественное открытие, уточнили в музее, состоится 4 декабря в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра. Начало церемонии назначено на 18.00.

Как и прежде, вход на все события фестиваля «Пушкин. Михайловское» для зрителей будет бесплатным.