Петербургские авторы представили в Пскове музыкально-поэтическую программу «Оттенки осени»

Музыкально-поэтическая программа «Оттенки осени» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова сегодня, 14 ноября. Творческий проект из Санкт-Петербурга «Поэзия и музыка в объективе» представил зрителям произведения русских классиков, современную поэзию и авторские музыкальные композиции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы рады, что приехали снова в ваш уникальный город, город архитектурной старины — Псков. Мы здесь уже в третий раз. В рамках нашего проекта петербургские авторы представят своё творчество. Прозвучат стихи Эдуарда Асадова, Бориса Пастернака, современная петербургская поэзия, а также авторские песни», — рассказала организатор проекта Ирина Тарасова.

В начале встречи зрителям показали фоторолик, созданный на основе работ петербургского фотографа Маргариты Маликовой (Белой). Затем Маргарита Белая и Владимир Васильевский прочитали стихи Бориса Пастернака, а с творчеством Эдуарда Асадова гостей познакомила поэт Татьяна Косарева.

Музыкальную часть программы представил дуэт «Лирическое наступление» в составе Алексея Залесского и Ольги Ивановой. Они исполнили популярные песни, романсы и авторские произведения. Молодой петербургский исполнитель Илья Каркачёв представил песни Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума.

Встречу провела Ирина Тарасова. Программа объединила поэзию, фотографию и музыку, представив зрителям разные творческие интерпретации осенней темы.