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Стала известна программа научно-практической конференции «Великолукская история в лицах»

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Опубликована программа научно-практической конференции «Великолукская история в лицах», посвященной памяти выдающихся великолучан и 860-летию Великих Лук. Об этом сообщил депутат Заксобрания, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице ВКонтакте. 

Конференция состоится 19 ноября в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени М.И.Семевского.

Гостей ждут 39 докладов исследователей из Москвы, Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Великолукского района, Старой Руссы (Новгородская область).

С полной программой можно познакомиться по ссылке

«Конференция станет важным событием для сохранения исторической памяти о земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и Отечества», - отметил Дмитрий Белюков. 

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