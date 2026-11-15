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Новая экскурсия стартует в декабре в псковском музее

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Псковский музей-заповедник разработал комплексную обзорную экскурсию, которая объединяет два главных символа музейного квартала, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

За 1,5 часа посетители пройдут по залам Поганкиных палат – уникального памятника гражданского зодчества XVII века – и узнают подлинные истории белокаменных стен, изучат экспозиции. Затем гости переместятся в мир искусства и познакомятся с коллекцией русской живописи в Картинной галерее.

Первая экскурсия «Сокровища Псковского музея: Тайны Поганкиных палат и шедевры Картинной галереи» состоится уже 5 декабря в 12:00 в Главном здании музея.

Чтобы стать одним из первых слушателей новой программы, необходима предварительная запись по телефону +7(8112)331603.

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