 
Культура

Ансамбль «Псковские кружева» отметил юбилей

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13 ноября в Доме офицеров состоялся праздничный концерт, посвящённый 15-летию Народного коллектива хореографического ансамбля «Псковские кружева», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.

Фото: управление культуры администрации города Пскова

«Этот вечер стал настоящим праздником народного танца, творчества и семейных традиций. На сцене оживали любимые постановки — "Тимоня", "Чеботуха", "Саратовские переборы", "Хмель яровой" и многие другие. Каждый номер зрители встречали тёплыми аплодисментами!», — рассказали в управлении.

Музыкальными подарками для юбиляров стали выступления заслуженной артистки России Марины Курчавовой, Елены Фединой и Елены Рейниковой. Трогательной частью вечера стал фильм об истории ансамбля, его участниках, наставниках и творческих династиях.

 

Сегодня «Псковские кружева» — это 29 увлечённых творчеством участников, многие из которых являются родителями юных танцоров. Здесь любовь к народному искусству становится настоящей семейной традицией, объединяющей поколения.

Особые слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес бессменного руководителя ансамбля, заслуженного деятеля искусств Псковской области, обладателя почётного звания «Душа земли Псковской» Ирины Казимир. В управлении поделились, что именно благодаря её таланту, энергии и преданности своему делу коллектив уже 15 лет сохраняет и развивает традиции народного танца.

Завершением юбилейного концерта стала хореографическая постановка «Утушка» в исполнении «Псковских кружев».

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