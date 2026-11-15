Спектакль с Тарзаном отменили в Пскове

Премьера комедии «Любовнички 2» в Пскове не состоится. Спектакль отменили из-за обязательного участия актёра в другом проекте, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.
Афиша: Дом офицеров
Концерт должен был состояться 27 ноября в 19:00.
Напомним, в последнее время в Пскове были отменены или перенесены на более поздний срок выступления ряда артистов. В частности, на этой неделе стало известно об отмене концерта группы «Звери».
Ранее был отменен концерт певицы Марфы.
Концерт группы «Нэнси» был перенесен на осень следующего года.
Ранее были отменены концерты групп «На-На» и «Дабро», спектакль «Служебный роман», выступление певицы Маши Распутиной и многие другие мероприятия.