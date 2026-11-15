Псковичи прошли мастер-классы и прослушивания в рамках фестиваля «Искусство начинается здесь»

Мастер-классы и очные прослушивания в рамках областного фестиваля «Искусство начинается здесь» состоялись в Псковском областном колледже искусств, креативном пространстве «Лофт» и Псковском городском молодежном центре с 13 по 15 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Софья Зиновьева / ПЛН

Фестиваль «Искусство начинается здесь», посвященный Году единства народов России, проходит в Пскове второй раз.

Целями соревнований стали создание условий для профессионального роста, поддержки и популяризации молодых артистов в возрасте от 6 до 35 лет, а также реализация творческих способностей и повышение мастерства молодых исполнителей.

Очные прослушивания прошло порядка 400 участников в возрасте от 6 до 35 лет из Пскова и Псковской области.

Мастер-классы по актерскому мастерству, технике речи и прослушивания номинации «Художественное слово» прошли 13 ноября в креативном пространстве «Лофт»; классы по современной хореографии, биомеханике танца и прослушивания номинации «Хореография» — 14 ноября в Псковском областном колледже искусств; а тренинги по вокалу, сценическому мастерству и прослушивания номинации «Вокал» — 15 ноября в Псковском городском молодежном центре. На них участники не только проходили отбор на гала-концерт и соревновались, но и отрабатывали навыки концентрации и сценического внимания, учились настраивать голос перед выступлением, импровизировали, а также знакомились с биомеханикой работы тела.

Лучшие участники выступят на гала-концерте, который состоится 22 ноября 17:00 в Городском культурном центре. Для входа необходимо пройти регистрацию в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Для победителей организаторы подготовили денежный приз, кубки, дипломы, а также подарки от партнеров фестиваля.

Организаторами соревнований стали школа музыки «MusicBox», школа вокала «FORTE», муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской молодежный центр». Фестиваль проходит при поддержке городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» и администрации города Пскова.