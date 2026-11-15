Писковичский дом культуры отметил 55-летний юбилей. Праздник собрал гостей, коллектив и жителей деревни. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«55 лет — это целая эпоха ярких событий, творческих поисков и больших побед. За эти годы Дом культуры стал настоящим сердцем деревни Писковичи и важной частью культурной жизни всего Псковского округа», - пишет Наталья Федорова.

По её словам, здесь рождаются таланты, собираются поколения жителей, звучат любимые песни и создаются добрые традиции, которые становятся частью жизни многих семей. А дом культуры и его коллектив продолжают социально ответственную, творческую, яркую и насыщенную деятельность для людей.

«Особая благодарность — всем, кто посвятил свою жизнь развитию учреждения: руководителям, педагогам, артистам, волонтёрам и, конечно, зрителям, без которых не бывает настоящего праздника. Ваш труд — это вклад в сохранение наших ценностей, в воспитание молодёжи и в создание атмосферы единства и тепла. По случаю юбилея с удовольствием вручила представителям большого коллектива ДК почетные грамоты и Ббагодарности администрации округа», - поблагодарила работников учреждения глава района. «Особая благодарность — всем, кто посвятил свою жизнь развитию учреждения: руководителям, педагогам, артистам, волонтёрам и, конечно, зрителям, без которых не бывает настоящего праздника. Ваш труд — это вклад в сохранение наших ценностей, в воспитание молодёжи и в создание атмосферы единства и тепла. По случаю юбилея с удовольствием вручила представителям большого коллектива ДК почетные грамоты и Ббагодарности администрации округа», - поблагодарила работников учреждения глава района.

Как пишет Наталья Федорова, сегодня в Писковичском ДК кипит жизнь: работают клубные формирования, выступают народные и образцовые коллективы, проходят фестивали и встречи, объединяющие сотни людей всех возрастов.