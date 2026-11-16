Выставка «Воин света», посвященная академику Людмиле Шапошниковой, откроется в Пскове сегодня

Выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося советского и российского востоковеда-индолога, писателя, кандидата исторических наук, заслуженного деятеля искусств РФ (2002), главного исследователя и популяризатора наследия семьи Рерихов в России Людмилы Шапошниковой начнёт работу в Доме офицеров в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в учреждении культуры.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Открытие состоится в 17:00 по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5. Экспозиция представляет работы архитектора-реставратора Бориса Скобельцына, который был близким другом Международного Центра Рерихов.

Посетители смогут увидеть портреты Людмилы Шапошниковой, а также фотографии архитектурных памятников Новгорода и Пскова. Эту коллекцию архитектор-реставратор Борис Скобельцын передал в дар Центру Рерихов в 1995 году, назвав два древних города местом, где «заложены могучие силы».

Весной этого года большая часть данной выставки уже демонстрировалась псковичам. Новая экспозиция позволяет вновь обратиться к наследию ученых и художников, внесших вклад в сохранение культурных ценностей России.