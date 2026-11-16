Международный конкурс «Новогодняя палитра талантов» пройдёт в Псковской области в дистанционном формате

Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Новогодняя палитра талантов» пройдёт в Псковской области с 25 ноября 2026 года по 1 февраля 2027 года в дистанционном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве культуры.

Изображение: министерство культуры Псковской области

Цель фестиваля - выявление и поддержка творческих достижений индивидуальных исполнителей и коллективов разных возрастов, развитие межрегионального и международного культурного обмена, проведение доступного творческого события в период зимних праздников.

К участию приглашают исполнителей и творческие коллективы разных возрастов. Фестиваль объединит представителей регионов России и стран ближнего зарубежья. Участники смогут представить свои таланты в народном, академическом и современном искусстве. Программа также предусматривает зрительское голосование.

Особое внимание организаторы уделят поддержке людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, семей участников специальной военной операции и военнослужащих.

Для участия необходимо заполнить заявку, указанную в канале Минкультуры.