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Международный конкурс «Новогодняя палитра талантов» пройдёт в Псковской области в дистанционном формате

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Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Новогодняя палитра талантов» пройдёт в Псковской области с 25 ноября 2026 года по 1 февраля 2027 года в дистанционном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве культуры.

Изображение: министерство культуры Псковской области

Цель фестиваля - выявление и поддержка творческих достижений индивидуальных исполнителей и коллективов разных возрастов, развитие межрегионального и международного культурного обмена, проведение доступного творческого события в период зимних праздников.

К участию приглашают исполнителей и творческие коллективы разных возрастов. Фестиваль объединит представителей регионов России и стран ближнего зарубежья. Участники смогут представить свои таланты в народном, академическом и современном искусстве. Программа также предусматривает зрительское голосование.

Особое внимание организаторы уделят поддержке людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, семей участников специальной военной операции и военнослужащих. 

Для участия необходимо заполнить заявку, указанную в канале Минкультуры.

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