Псковичей научат пользоваться электронными библиотеками и искать научные статьи

Цифровой практикум «Библиотека в один клик: гид по электронным ресурсам России» пройдёт 17 ноября в 16:00 в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная, 2). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие состоится в рамках проекта «Академия Курбатова».

Фото: Псковская областная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Участникам расскажут, как пользоваться электронными каталогами, находить научные статьи, диссертации и краеведческие материалы, а также получать доступ к книгам в электронных библиотеках.

«Мы поможем разобраться в многообразии электронных ресурсов и научиться использовать их в учебной, научной, самообразовательной и других видах деятельности», - рассказала главный библиограф справочно-библиографического отдела Дарья Крутина.

Практикум будет полезен студентам, исследователям и всем, кто хочет научиться работать с цифровыми источниками информации. Участников ждут у стойки регистрации библиотеки. Для групп от 6 до 12 человек предусмотрена предварительная запись по электронной почте или непосредственно на стойке регистрации.

Вход по читательскому билету. Участие бесплатное, как и во всех мероприятиях проекта «Академия Курбатова».