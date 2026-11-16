Псковский музей запускает ежедневные экскурсии по выставке «Совсем не тот Плюшкин»

Главная выставка 2026 года, юбилейного года Псковского музея-заповедника, «Совсем не тот Плюшкин» действует последние недели, и в связи с этим учреждение культуры запускает ежедневные сборные экскурсии по выставке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Экскурсии пройдут:

17 ноября (вторник) в 13:00;

18 ноября (среда) в 17:00;

19 ноября (четверг) в 13:00;

20 ноября (пятница) в 17:00;

21 ноября (суббота) в 14:00;

22 ноября (воскресенье) в 11:00;

24 ноября (вторник) в 13:00;

25 ноября (среда) в 17:00 (последний день работы выставки).

Мероприятие пройдет в главном здании Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Масштабный выставочный проект приурочен к 150-летию музея. Он посвящен нашему земляку Федору Михайловичу Плюшкину – владельцу одного из самых больших частных собраний в Российской империи. В экспозицию вошло около 600 предметов из 10 ведущих музеев и архивов страны. На выставке представлены традиционные костюмы и украшения 22 народов Российской империи и предметы из Китая, Ирана и Турции, коллекция нумизматики – от античных дидрахм I века нашей эры до денежных знаков Японии, Кореи и Эфиопии. Есть и редчайшие артефакты: собрание масонских предметов, старинное оружие, иконы, живопись и специально отреставрированные к выставке экспонаты (например, торопецкий сарафан XVIII века).