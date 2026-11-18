Открытие XIII областного литературно-краеведческого фестиваля-конкурса фронтовой поэзии имени Евгения Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда...» состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Целью конкурса, по словам организаторов, стала популяризация литературного наследия и развитие интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.

«Этот замечательный и очень нужный общественности конкурс проходит уже тринадцатый год. Он традиционно посвящён фронтовой поэзии и носит имя Евгения Изюмова. Фестиваль посвящён тому, на мой взгляд, чтобы научить и помочь детям полюбить и понять поэзию. В том числе, конечно, этот конкурс способствует воспитанию патриотизма в молодых поколениях. Это очень важно — любить Родину, помнить о том, что наша страна самая важная в мире, так как она дала тебе жизнь, за которую в ответе, даже когда ты маленький. Также для многих детей этот конкурс напоминает о подвиге прадедов и сохраняет преемственность поколений», — отметила поэт и член жюри конкурса Тамара Соловьева.

В рамках конкурса выступят 94 чтецов из Пскова в трех возрастных категориях: младшая возрастная группа от 9 до 11 лет, средняя возрастная группа от 12 до 14 лет и группа, включающая в себя старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет и студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Младшая и средняя возрастные группы выступили 18 ноября, старшая категория — 19 ноября.

«Есть ребята, которые несколько лет подряд принимают участие в конкурсе. Деление по возрастным категориям дает возможность ребятам помладше в следующем году участвовать в группе постарше. Так что, если у кого-то есть желание, мы будем рады видеть вас в следующем году. Сегодня, как вы видите, полный ажиотаж. Наверное, в младшей возрастной группе за все 13 лет существования конкурсе впервые такое большое количество участников. И это, на самом деле, очень замечательно», — сказала организатор и заведующий отделом регионоведения Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Елена Киселева.

В рамках конкурса прозвучат стихотворения, Евгения Изюмова, Ивана Виноградова, Льва Малякова, Светланы Молевой, Татьяны Соловьёвой, Давида Самойлова, Татьяны Рыжовой и Игоря Григорьева.

В каждой возрастной группе определят победителей по трем номинациям: «Лауреат конкурса чтецов», «Лучшее прочтение стихотворения» и «Артистизм и творческий подход к исполнению произведений». Победители получат дипломы и памятные подарки.

Организаторами конкурса стали Псковская областная универсальная научная библиотека Валентина Курбатова, Псковская библиотечная ассоциация и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Евгений Изюмов родился 6 марта 1926 года в крестьянской семье деревни Гарь-Игнатово Ярославской области, а в 1929 году переехал с родителями в Павловск. Далее в 1941 году его семья переехала в Ленинград, где он поступил в электромашиностроительный техникум. Перенес блокаду Ленинграда, участвовал в строительстве оборонительных сооружений, тушил зажигалки, разбирал завалы. В сентябре 1942 года вступил в комсомол, а в 1944 году был призван на военную службу.

Летом 1946 года Евгений Изюмов был направлен в Псков, где служил старшим оперуполномоченным областного управления МГБ. Его награждали медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Кроме того, имел звание капитана.

В Пскове Евгений Изюмов закончил в 1951 году заочную среднюю школу, а в 1952 году был направлен на учебу в Высшую юридическую школу МГБ СССР в Москву.

После демобилизации в 1955 году Евгений Изюмов вернулся в Псков, стал журналистом и регулярно публиковался в газетах Псковской области, а также в «Сельской жизни», «Советской России», «Красной звезде», журналах «Молодая гвардия», «Нева», «Звезда», «Аврора», «Советский воин», «Земля родная», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Турист».

Евгений Изюмов получил известность, как поэт-лирик. Первые публикации его стихотворений появились в 1944 году, а с 1955 года регулярно печатались в газетах Псковской области.