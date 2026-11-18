Открытие XIII областного литературно-краеведческого фестиваля-конкурса фронтовой поэзии имени Евгения Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда...» состоялось в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Целью конкурса, по словам организаторов, стала популяризация литературного наследия и развитие интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.
В рамках конкурса выступят 94 чтецов из Пскова в трех возрастных категориях: младшая возрастная группа от 9 до 11 лет, средняя возрастная группа от 12 до 14 лет и группа, включающая в себя старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет и студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Младшая и средняя возрастные группы выступили 18 ноября, старшая категория — 19 ноября.
В рамках конкурса прозвучат стихотворения, Евгения Изюмова, Ивана Виноградова, Льва Малякова, Светланы Молевой, Татьяны Соловьёвой, Давида Самойлова, Татьяны Рыжовой и Игоря Григорьева.
В каждой возрастной группе определят победителей по трем номинациям: «Лауреат конкурса чтецов», «Лучшее прочтение стихотворения» и «Артистизм и творческий подход к исполнению произведений». Победители получат дипломы и памятные подарки.
Организаторами конкурса стали Псковская областная универсальная научная библиотека Валентина Курбатова, Псковская библиотечная ассоциация и Псковское региональное отделение Союза писателей России.
Евгений Изюмов родился 6 марта 1926 года в крестьянской семье деревни Гарь-Игнатово Ярославской области, а в 1929 году переехал с родителями в Павловск. Далее в 1941 году его семья переехала в Ленинград, где он поступил в электромашиностроительный техникум. Перенес блокаду Ленинграда, участвовал в строительстве оборонительных сооружений, тушил зажигалки, разбирал завалы. В сентябре 1942 года вступил в комсомол, а в 1944 году был призван на военную службу.
Летом 1946 года Евгений Изюмов был направлен в Псков, где служил старшим оперуполномоченным областного управления МГБ. Его награждали медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Кроме того, имел звание капитана.
В Пскове Евгений Изюмов закончил в 1951 году заочную среднюю школу, а в 1952 году был направлен на учебу в Высшую юридическую школу МГБ СССР в Москву.
После демобилизации в 1955 году Евгений Изюмов вернулся в Псков, стал журналистом и регулярно публиковался в газетах Псковской области, а также в «Сельской жизни», «Советской России», «Красной звезде», журналах «Молодая гвардия», «Нева», «Звезда», «Аврора», «Советский воин», «Земля родная», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Турист».
Евгений Изюмов получил известность, как поэт-лирик. Первые публикации его стихотворений появились в 1944 году, а с 1955 года регулярно печатались в газетах Псковской области.