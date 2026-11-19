Опыт Псковской области по сохранению исторических зданий и памятников архитектуры представили на международной выставке «Арка», которая проходит на ВДНХ в Москве. Выставка развернулась в новом павильоне №20 «Форум», входящем в состав конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо».Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На стенде «Псков! Живое наследие. Свет из глубины веков» посетителям показывают результаты реставрации знаковых объектов культурного наследия области.

Среди них - ансамбль Псково-Печерского монастыря, церковь Николы со Усохи, здание семинарии на улице Советской, палаты Трубинских, двор Постникова и двор Подзноева.

Отдельную часть экспозиции посвятили археологическим исследованиям и музейной реставрации. Одним из центральных экспонатов стала копия иконы «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение») из собрания Псковского музея-заповедника.

Также гости выставки могут увидеть оригинальные архитектурные элементы и их копии, характерные для псковского зодчества. Среди них - деревянный зубчатый лемех, зелёный изразец, фрагмент лепного декора и голосник - керамический сосуд, который использовали для улучшения акустики древних храмов. Кроме того, на стенде представлены материалы о туристических маршрутах региона и возможностях привлечения инвестиций к сохранению культурного наследия.

Псковскую область на выставке представляют министр культурного наследия региона Вадим Нэдик и специалисты профильного ведомства.

Выставка «Арка» собрала на одной площадке компании с современными реставрационными технологиями, ведущих производителей строительных и отделочных материалов, поставщиков специализированного оборудования, проектные и архитектурные бюро, реставрационные мастерские, а также представителей музейного дела.

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области с использованием конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо».