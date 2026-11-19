29 ноября в БКЗ филармонии пройдёт вечер современного танца в рамках танцевально-просветительского проекта «Проекция». В одной программе встретятся петербургская компания «Полуночники» и творческая команда из Пскова.

Зрители увидят два разных подхода к современному танцу — от исследования движения и света до пластической драмы по Чехову.

Компания «Полуночники», основанная хореографом Елизаветой Тарабановой, представит спектакль LOOP. Это размышление о времени: что значит быть вовремя, когда наступает «поздно» и как привычные действия превращаются в повторяющийся цикл. Танцовщики сами управляют световыми приборами, создавая сценическое пространство на протяжении 45-минутного спектакля.

Вторая работа вечера — «Три сестры», пластическая драма по мотивам пьесы А.П. Чехова. Это пятая совместная постановка режиссёра Александра Суховского и хореографа Анастасии Уменушкиной. В их прочтении Ольга, Маша и Ирина становятся зрительницами собственной жизни и смотрят на себя прежних — тех, кто ещё верил в счастливое будущее. В спектакле участвуют танцовщики Art Company танцевального центра Stage и актёры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Программу дополнит интенсив по партнёрингу и контактной импровизации Елизаветы Тарабановой 28 ноября. Подробности можно узнать у организаторов проекта .

Билеты на Вечер современного танца доступны в кассе БКЗ филармонии и на сайте . Действует промокод «ПРОЕКЦИЯ» 30% на скидку.

Возрастная категория 12+.

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