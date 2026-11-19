Праздничный вечер «Гармония стихий», посвящённый 20-летию Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, состоится 25 ноября в 16:00. Торжественное мероприятие пройдёт в концертном зале отделения культуры и искусств на улице Набат, 5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Обложка предоставлена организаторами

В концертной программе - выступления творческих коллективов и исполнителей колледжа, а также профессиональных и любительских ансамблей, в которых работают выпускники учреждения.

История колледжа в его современном виде началась в 2006 году, когда объединили Псковский областной колледж культуры и искусства и музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова. После реорганизации учреждение сохранило музыкальные и творческие направления подготовки. Позднее здесь открыли новые специальности, в том числе дизайн, декоративно-прикладное искусство и эстрадное пение. В 2022 году на базе колледжа начала работать Школа креативных индустрий.

На праздничный вечер приглашают жителей и гостей Пскова. Вход свободный.