На торжественной церемонии открытия V Фестиваля анимации и литературы 4 декабря в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» покажут пушкинскую «Сказку о попе и о работнике его Балде».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, который является одним из главных организаторов этого праздника современной анимации, эту более чем 25-минутную кукольную ленту 70 лет назад, в 1956 году, снял режиссёр Анатолий Каранович.

Кадр из фильма Анатолия Карановича. Из открытых источников

Дебютная работа мультипликатора, хотя и вызвала ряд критических замечаний, была признана прессой «бесспорным шагом вперёд в развитии советского кукольного фильма». Отмечали критики — правда по-разному оценивая — и стилистические находки: стилизацию отдельных сцен под образы из картин Бориса Кустодиева, использование элементов вертепного действа, которые позволили органически ввести человека-артиста, многое другое.

Торжественное открытие V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» состоится в Научно-культурном центре музея- заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Начнут его в 18.00. Вход на церемонию свободный — как и на все другие события фестиваля, включая конкурсные показы, которые также пройдут в музейном НКЦ.

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад Государственным Пушкинским заповедником и его директором Георгием Василевичем.