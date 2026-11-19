Псковский музей-заповедник принял миллионного посетителя с начала 2026 года. Юбилейным гостем оказался житель Пскова, который пришёл на выставку «Совсем не тот Плюшкин», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Знаковое событие произошло в главном здании музея в год его 150-летия. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что символично встретить миллионного посетителя именно на юбилейной выставке.