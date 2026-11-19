Псковский музей-заповедник принял миллионного посетителя с начала 2026 года. Юбилейным гостем оказался житель Пскова, который пришёл на выставку «Совсем не тот Плюшкин», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Знаковое событие произошло в главном здании музея в год его 150-летия. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что символично встретить миллионного посетителя именно на юбилейной выставке.
«Это событие произошло в самый правильный момент. Представьте, 150 лет Псковскому музею, открыта беспрецедентная выставка "Совсем не тот Плюшкин" при участии легендарных музеев – Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического музея, Российского этнографического музея, Музея истории религии, центральных архивов. И в этот юбилейный год музей встречает именно на этой выставке миллионного посетителя, и судьба распорядилась так, что это не москвич, не петербуржец, не новгородец, а именно пскович», - поделилась Светлана Мельникова.
Генеральный директор лично поздравила миллионного гостя и вручила ему подарки: набор, посвящённый народу сето, сертификаты на мастер-классы музея и символический билет миллионного посетителя.