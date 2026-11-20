Сегодня, 20 ноября, исполняется 110 лет со дня рождения Михаила Дудина — русского советского поэта, переводчика, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени Максима Горького, кавалера двух орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени, ордена Дружбы народов, автора более 70 книг. Эта дата особо памятна сотрудникам Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское»: Михаил Дудин был верным другом заповедника и его легендарного директора Семёна Степановича Гейченко. Он много раз приезжал в Михайловское, работал здесь над стихами и прозой.

Михаил Дудин на фотографии Рудольфа Кучерова (1981). Из фондов «Михайловского»

«Многие из своих книг Михаил Александрович писал в Михайловском, — рассказывает руководитель научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева. — А вступление к первой его книге "Где наша не пропадала" (увидела свет в Ленинграде в 1967 году), — лирический гимн заповеднику: "Я живу в Михайловском, на маленькой веранде, пристроенной у сложенной из булыжника кладовой. Черёмуха и яблони уже отцвели, но зато сирень прямо-таки бушует по всем куртинам. Всё зеленеет, всё поёт своими голосами от своей жизни. <…> Через зелёную сетку листьев я вижу переливающуюся полоску Сороти и высокое чистое небо. У моего окна пролетают, как веретёна, хлопотливые скворцы…" На экземпляре этой книги — авторская дарственная библиотеке музея».

Автограф Михаила Дудина на книге «Где наша не пропадала» (Л.: Детская литература, 1967)

из фондов научной библиотеки «Михайловского»

В научной библиотеке Пушкинского Заповедника хранится несколько десятков книг Михаила Дудина; многие из них — с его автографами. Есть в фондах «Михайловского» и выразительный экслибрис, созданный для личной библиотеки Михаила Дудина известным советским художником, псковичом Валентином Васильевым.

Валентин Васильев. Экслибрис Михаила Дудина. Из фондов «Михайловского»

Стихи Михаила Дудина можно прочесть и на плите у обелиска на могиле неизвестного солдата у входа в Михайловские рощи со стороны Бугрово.

Здесь и далее фото из официального сообщества «Михайловского» в социальной сети

На плите высечено: «Здесь похоронен воин неизвестный, /

Освободивший Родины святыню. / Бессмертной славы мужество

достойно — / Идущий мимо, голову склони».

В «Михайловском» также напомнили, что в 1977 году поэту было присвоено звание Почётного гражданина посёлка Пушкинские Горы — с формулировкой «За организацию и проведение Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии и пропаганду творчества Александра Пушкина».