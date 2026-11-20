Концерт органной музыки из цикла «Мир органа Микаэла Таривердиева» состоится в воскресенье, 22 ноября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

В концерте примет участие петербургская органистка, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют» Мария Коронова.

В программе концерта прозвучат Симфония для органа «Чернобыль», Концерт №2 для органа «Полифоническая тетрадь» и четыре хоральные прелюдии из цикла «Подражание старым мастерам».

Как отметили организаторы, программу её предстоящего концерта можно охарактеризовать как монументальную ретроспективу, монографическую, глубоко драматическую и философскую панораму органного творчества Микаэла Таривердиева, раскрывающую его масштаб как глубокого философа, мастера полифонии, художника трагического масштаба, серьёзного академического композитора далеко за пределами киномузыки. В программе — сочинения, в которых лирика уступает место высокой трагедии и философским размышлениям. Все три сочинения программы объединены атмосферой высокой молитвенности, рефлексии, поиска смысла бытия и трагического предчувствия.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.