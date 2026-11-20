Псковский музей-заповедник представил полную программу предстоящей научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная». Масштабный научный форум, объединяющий ведущих исследователей из Пскова и области, Санкт-Петербурга и Москвы, состоится 24 и 25 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В течение двух дней ученые представят доклады, охватывающие широкий спектр тем. В центре внимания конференции – многогранная история и культура Псковской земли и сопредельных территорий. Впервые в этом году в структуру научного форума включено отдельное направление, посвященное теме меценатства в Псковской губернии.

Конференция пройдет на двух площадках: в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева (площадь Ленина, 3) и в Картинной галерее Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).