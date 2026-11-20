Музей-заповедник «Изборск» 26 ноября представит программу открытия Детского музейного центра «Родня сказка» — «Весь день праздник!». Гостей ждут музейные занятия, интерактивная экскурсия, концерт творческих коллективов, театрализованное представление, мастер-классы и угощение чаем из самовара, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Афиша: Музей-заповедник «Изборск»

26 ноября в музее пройдёт следующая программа:

11:00 «Родная игрушка» – музейное занятие для дошкольников;

12:00, 14:00 «Детство – дело серьёзное» – интерактивная экскурсия-диалог для школьников.

В 15:00 гостей ждут:

Праздничный концерт

Выступление творческих коллективов: «Звонница», «Славный городок», «Светёлка», «Казачата», «Удальцы» , «Птенцы», «Каарахельбе», «Сказка о рыбаке и рыбке» – театрализованное представление.

Музейные площадки: «Небылицы из жизни зверя и птицы», «7я», «Курочка Ряба», «Дом и всё, что в нём», «До весны не будить!», «Ловись рыбка большая!», «Грамоте учиться – всегда пригодится», «Чердак со сказками».

Мастер-классы: «Сказки из ваты», «Бойкая ИзБОрская наБОйка».

Настольные игры: «Юный зодчий», «Мемори», «Бирюльки».

«Чайная полянка» – угощение оладушками и чаем из самовара.