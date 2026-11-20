Музей-заповедник «Изборск» 26 ноября представит программу открытия Детского музейного центра «Родня сказка» — «Весь день праздник!». Гостей ждут музейные занятия, интерактивная экскурсия, концерт творческих коллективов, театрализованное представление, мастер-классы и угощение чаем из самовара, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Афиша: Музей-заповедник «Изборск»
26 ноября в музее пройдёт следующая программа:
- 11:00 «Родная игрушка» – музейное занятие для дошкольников;
- 12:00, 14:00 «Детство – дело серьёзное» – интерактивная экскурсия-диалог для школьников.
В 15:00 гостей ждут:
Праздничный концерт
Выступление творческих коллективов: «Звонница», «Славный городок», «Светёлка», «Казачата», «Удальцы» , «Птенцы», «Каарахельбе», «Сказка о рыбаке и рыбке» – театрализованное представление.
Музейные площадки: «Небылицы из жизни зверя и птицы», «7я», «Курочка Ряба», «Дом и всё, что в нём», «До весны не будить!», «Ловись рыбка большая!», «Грамоте учиться – всегда пригодится», «Чердак со сказками».
Мастер-классы: «Сказки из ваты», «Бойкая ИзБОрская наБОйка».
Настольные игры: «Юный зодчий», «Мемори», «Бирюльки».
«Чайная полянка» – угощение оладушками и чаем из самовара.