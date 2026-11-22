Лекция филолога Вадима Андреева ««В. И. Даль и псковские говоры» пройдёт в Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова 27 ноября. Мероприятие посвящено 225-летию со дня рождения ученого-диалектолога, этнограф, писателя, составителя знаменитого Толкового словаря и сборника пословиц и поговорок, которое отмечается сегодня, 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Вадим Андреев расскажет о роли Владимира Даля в изучении народной речи, о том, как долгие годы собирался материал для «Словаря живого великорусского языка», в пополнении которого принимало участие «Общество любителей Российской словесности». Пойдет речь и о псковских словах в словаре Даля. Также будет представлен «Псковский областной словарь с историческими данными», с созданием которого и сложилось понятие - псковские говоры.

Слушатели узнают уникальные для псковской речи слова, а их много, поговорят об индивидуальности псковичей, которые испокон веков всё «делали по-своему, не как другие: и строили по-своему, и управляли городом, и иконы писали в собственных традициях».