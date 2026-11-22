Новая актриса Рената Отрутько дебютировала на сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина в спектакле «Мой не мой» 20 ноября. Об этом сообщили в сообществе театра ВКонтакте.

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина/ ВКонтакте

Актриса исполнила роль студентки Таньки в спектакле Дмитрия Месхиева «Мой не мой» по пьесе Андрея Иванова «С училища».

Следующий показ спектакля пройдёт 13 декабря.

На сегодняшний день Рената Отрутько также занята в спектаклях «Свидетельские показания» и «Большое космическое путешествие», а в декабре присоединится к актерскому составу «Зойкиной квартиры».