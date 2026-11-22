Сезонный квартирник «Осень», организованный Клубом не очень анонимных поэтов, прошел в креативном пространстве «Лофт» вчера, 21 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Клуб не очень анонимных поэтов при креативном пространстве «Лофт» города Пскова создан в 2022 году. За 4 года существования участники клуба приняли участие более чем в 50 мероприятиях, открыли музыкальное, коллажное и театральное направления деятельности и официально стали литературным сообществом арт-резиденции «Лофт» федеральной сети «Таврида.Арт».

«Квартирники — это, наверное, первое, с чего началась наша открытая деятельность», — рассказала руководитель Клуба не очень анонимных поэтов Алёна Любина.

Вечер состоял из двух частей. В рамках первой половины выступали участники Клуба не очень анонимных поэтов с авторскими стихотворениями, прозой, песнями и репом. Также зрители услышали новую песню группы «Экспедиция».

«Формат квартирников именно примерно, да, два с половиной года существует и набирает обороты, потому что у нас сборный квартирник, то есть выступаем мы, и мы очень рады всегда приглашать на открытый микрофон всех», — рассказала Алёна Любина.

Во второй половине вечера состоялся открытый микрофон, в рамках которого зрители, оставившие заявки на участие и не состоящие в клубе, могли поделиться своим творчеством. На прошедшее мероприятие организаторы получили рекордное количество заявок за все время существования квартирников.

«На открытый микрофон приходит очень много людей у нас в этом клубе. В этот раз у нас рекордное количество заявок, нам даже пришлось остановить их прием на него, потому что очень много людей, кто хочет уделиться творчеством», — рассказала Алёна Любина.

Следующий квартирник, по словам Алёны Любиной, состоится зимой. Он будет посвящен юбилею Клуба не очень анонимных поэтов. «У нас зимой будет тоже, как раз, новый квартирник, где-то в январе-феврале, мы будем на нем отмечать пятилетие клуба», — поделилась Алёна Любина.